(bob) - Noch eine Woche müssen sich die Tennisfans gedulden, dann findet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. Besonders darauf freuen, wird sich auch Gilles Muller, der bei den Australian Open an Nummer 23 gesetzt ist. Der 34-Jährige, der in der Weltrangliste derzeit Rang 25 belegt, rechnet sich somit gute Chancen aus, zumindest einige Runden zu überstehen.

Muller profitiert bei den Australian Open davon, dass mit Andy Murray (GB) und Kei Nishikori (JPN) gleich zwei in der Weltrangliste vor ihm platzierte Spieler verletzungsbedingt absagen mussten. Die Auslosung findet am Donnerstag statt.

Alter Bekannter



Doch bevor das Großevent ansteht, möchte Muller seinen Titel beim ATP-Turnier in Sydney verteidigen. Bei der mit 528 910 US-Dollar dotierten Veranstaltung hatte Muller in der ersten Runde ein Freilos. Nun steht ein Duell mit dem Lokalmatadoren John Millman (Weltranglistenposition: 127) an, den der Luxemburger nur allzu gut kennt.



2016 unterlag Muller dem Australier nämlich ausgerechnet bei den Australien Open. Ein Jahr zuvor hatte sich der Linkshänder allerdings in Stockholm gegen Millman durchgesetzt. Am Mittwoch will Muller seine Bilanz noch verbessern.