(jot) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 674) befindet sich weiterhin in bestechender Form. Die 17-Jährige hat die dritte Qualifikationsrunde beim ITF-Hallenturnier in Grenoble (25 000 US-Dollar) überstanden. Das Nachwuchstalent besiegte Kristina Schmiedlova (SVK/622) mit 3:6, 7:5, 6:1. Nach Molinaros drittem Matchball nach zwei Stunden und 14 Minuten war die Begegnung beendet.



Sie steht damit im Hauptfeld. Ihre Gegnerin wird noch bestimmt.



In diesem steht auch Mandy Minella (271), die ihr Comeback nach ihrer Babypause feiert. Die an zwei gesetzte Rechtshänderin trifft in der ersten Runde auf Lokalmatadorin Fiona Ferro (286).