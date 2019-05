Tennisspielerin Eléonora Molinaro hat sich für das Finale des ITF-Turnieres in Antalya qualifiziert: Sie gewann in zwei Sätzen (6-3, 6-3) gegen die algerische Tennisspielerin Ines Ibbou.

Tennis: Molinaro im Finale

Tennisspielerin Eléonora Molinaro hat sich für das Finale des ITF-Turnieres in Antalya qualifiziert: Sie gewann in zwei Sätzen (6-3, 6-3) gegen die algerische Tennisspielerin Ines Ibbou.

(sas) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 478) steht im Finale des ITF-Turnieres (15.000 US-Dollar) in Antalya: Die 18-jährige Luxemburgerin qualifizierte sich in zwei Sätzen gegen die 20-jährige Ines Ibbou aus Algerien. Eléonora Molinaro brauchte eine Stunde und 33 Minuten, um sich das Ticket für das Finale in der Türkei zu sichern. Dort wird sie auf die 17-jährige Zeynep Sonmez treffen - die erste Begegnung der beiden jungen Frauen auf dem Tennisfeld.



Im Viertelfinale hatte Eléonora Molinaro sich in drei Sätzen bereits gegen die Türkin Ilay Yoruk durchgesetzt. Die Nummer eins der Setzliste lag zuerst zwar gegen Ilay Yoruk mit 3:6 im Hintertreffen, danach setzte sie sich allerdings mit 6:1 und 6:1 durch.