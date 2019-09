Mit einem souveränen Erfolg im Finale gewinnt Eléonora Molinaro zum Abschluss der Sandplatzsaison das Tennisturnier im tschechischen Brno.

Tennis: Molinaro feiert Turniersieg

Jan MORAWSKI Mit einem souveränen Erfolg im Finale gewinnt Eléonora Molinaro zum Abschluss der Sandplatzsaison das Tennisturnier im tschechischen Brno.

Jubel in Tschechien: Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 329) hat das ITF-Turnier in Brno (Sand, 25 000 US-Dollar) gewonnen. Die Tennisspielerin aus Luxemburg besiegte am Sonntagmittag im Finale die Italienerin Federica Di Sarra (510) mit 6:4, 6:3.

Zuvor hatte die 19-jährige Molinaro im Halbfinale gegen Julyette Steur (D/475) gewonnen (6:4, 6:0). "Es gibt nichts besseres als einen Turniersieg, um die Sandplatzsaison zu beenden", schrieb die Luxemburgerin auf Facebook. "Ich freue ich sehr über meinen Sieg. Jetzt kann die Hartplatzsaison beginnen."

Elénora Molinaro strahlt mit der Sonne um die Wette. Foto: Facebook