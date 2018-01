(jg) - Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 823) ist derzeit nicht zu bremsen: Nur eine Woche nachdem sie in Prag ins Finale eines Turniers der Juniorentour eingezogen war und dort eine Niederlage erlitten hatte, hat sie es bei einem ITF-Turnier in der Türkei besser gemacht.



Bei dem mit 15000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier in Antalya, durfte die 17-jährige Luxemburgerin nämlich am Sonntag ihren ersten Turniersieg auf der Profitour bejubeln. Im Endspiel hatte Molinaro keine Probleme gegen die 16-jährige Russin Vlada Koval (815). 6:3, 6:1 lautet das Resultat des einseitigen Finals. Nach 1.12' durfte die talentierte Luxemburgerin jubeln. In Antalya gab Molinaro in ihren fünf Begegnungen nicht einen Satz ab.



Der Turniersieg bedeutet auch, dass Molinaro am Montag in der aktualisierten Weltrangliste einen Sprung nach vorne machen wird. Die 17-Jährige wird rund 150 Plätze gutmachen und ihr bislang bestes Ranking einnehmen.