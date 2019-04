Mandy Minella hat beim WTA-Turnier in Lugano eine Erstrundenniederlage kassiert. Gegen Fiona Ferro hatte die Luxemburgerin keine Chance.

Tennis: Minella scheidet aus

Bob HEMMEN Mandy Minella hat beim WTA-Turnier in Lugano eine Erstrundenniederlage kassiert. Gegen Fiona Ferro hatte die Luxemburgerin keine Chance.

Für Mandy Minella (Weltranglistenposition:105) ist das WTA-Sandplatzturnier in Lugano (CH/250 000 US-Dollar) im Einzel beendet. Die Luxemburgerin musste sich der Französin Fiona Ferro (108) mit 2:6, 5:7 geschlagen geben. Das Duell war nach 1.32' vorbei.



Im ersten Durchgang war die Luxemburgerin chancenlos und lag schnell mit 1:4 zurück. Minella konnte dann zwar immerhin ein weiteres Spiel gewinnen, musste wenig später den Satz bei eigenem Aufschlag trotzdem abgeben.



Im zweiten Satz war die Begegnung deutlich spannender, doch Ferro behielt in der entscheidenden Phase die Nerven. Minella bleibt aber in Lugano, schließlich steht sie mit der Weißrussin Vera Lapko in der zweiten Runde.