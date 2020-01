Der spanische Titel-Favorit Rafael Nadal spaziert locker in das Achtelfinale der Australian Open. Auch die deutschen Tennis-Asse waren am Samstag erfolgreich.

Tennis in Melbourne: Nadal, Wawrinka und Zverev im Achtelfinale

(dpa/jt) - Ohne Satzverlust hat der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht. Seine Drittrunden-Partie gegen seinen spanischen Davis-Cup-Kollegen Pablo Carreno Busta gewann Nadal am Samstag in Melbourne problemlos mit 6:1, 6:2, 6:4. Der 19-fache Grand-Slam-Sieger spielt am Montag gegen den Australier Nick Kyrgios oder den Russen Karen Chatschanow um den Einzug ins Viertelfinale. Seinen bislang einzigen Australian-Open-Titel holte Nadal 2009.

Auch der deutsche Top-Ten-Spieler Alexander Zverev trat am Samstag überzeugend auf und zog mit dem klaren 6:2, 6:2, 6:4 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Fernando Verdasco aus Spanien in Melbourne zum zweiten Mal nacheinander in die Runde der besten 16 ein.



Angelique Kerber zeigte vollen Einsatz. Foto: AFP/AAP Image/Lukas Coch

Zverevs Landsfrau Angelique Kerber behauptete sich in einem „schwierigen Kampf“ mit 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 gegen die Italienerin Camila Giorgi. Am Montag bestreitet die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber ihr Achtelfinale gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Zverev kann dann gegen deren Landsmann Andrej Rubljow seine Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open perfekt machen.

Minella scheidet im Doppel aus Die Australian Open sind aus Luxemburger Sicht beendet. Mandy Minella musste sich in der zweiten Runde des Doppels geschlagen geben.

Einen verkürzten Arbeitstag erlebte der Schweizer Stan Wawrinka: Sein Gegner John Isner (USA) musste am Samstag im zweiten Satz beim Stand von 4:6, 1:4 aufgeben. Wawrinka, der die Australian Open 2014 gewann und momentan auf Platz 15 der Weltrangliste liegt, trifft nun im Achtelfinale auf den Sieger der Begegnung Alexei Popyrin (ATP 96) gegen Daniil Medwedew (ATP 4).