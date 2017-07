(jan) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 22) kommt dem Finale des ATP-Turniers von Atlanta (USA/720 410 US-Dollar) immer näher. Die Hürde im Viertelfinale war für den Linkshänder am Freitag allerdings keine sehr hohe. Muller besiegte den US-Amerikaner Tommy Paul (291) mit 6:4, 6:1.

In lediglich etwas mehr als einer Stunde Spielzeit schlug der Luxemburger seinem 20 Jahre alten Kontrahenten 16 Asse um die Ohren und nutzte alle vier Breakchancen. Nun trifft Muller, der in Atlanta an Nummer drei gesetzt ist, auf den an Position zwei gesetzten Lokalmatador John Isner (20).