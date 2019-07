Die ehemalige French-Open-Gewinnerin Simona Halep hat in Wimbledon die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewahrt.

Tennis: Halep erste Wimbledon-Finalistin

(sid) - Die ehemalige Weltranglistenführende Simona Halep ist die erste Finalistin beim 133. Rasen-Klassiker in Wimbledon. Die Rumänin setzte sich am Donnerstag gegen Elina Svitolina aus der Ukraine mit 6:1, 6:3 durch und spielt am Samstag um ihren zweiten Major-Titel nach dem French-Open-Sieg 2018.

Für Halep ist es die fünfte Endspiel-Teilnahme bei einem der vier Grand-Slam-Turniere und die erste in Wimbledon. Dort hatte sie bei ihrem besten Abschneiden 2014 im Halbfinale gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard verloren. Haleps Gegnerin ermitteln am Nachmittag Serena Williams (USA/11) und Barbora Strycova (CZE).

Grundlinienduell

Die Partie zwischen Halep und Svitolina war von Beginn an ein reines Grundlinienduell, geprägt überwiegend von langen Ballwechseln. Den ersten Satz gewann Halep praktisch ohne einen echten Netzangriff. Doch auch so diktierte sie zumeist das Geschehen, Svitolina versuchte aus der Defensive heraus zu kontern.

Im zweiten Satz gestaltete Svitolina, die ihr erstes Halbfinale auf Grand-Slam-Ebene bestritt, die Partie etwas offener. Allerdings blieb Halep die dominantere Spielerin. Nach 1.13'den beendete sie das letztlich doch eher einseitige Match.