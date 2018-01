(dpa) - Rekordsieger Novak Djokovic (Weltranglistenposition: 14) hat nach mühevollem Start den Einzug in die dritte Runde der Australian Open geschafft. Der sechsmalige Champion aus Serbien setzte sich in der Nachmittagshitze von Melbourne nach 2.45' gegen den Franzosen Gaël Monfils (39) 4:6, 6:3, 6:1, 6:3 durch. Das Thermometer zeigte während der Partie 39,7 Grad Celsius an, beide Spieler litten sichtlich unter den Temperaturen. Djokovic trifft nun auf Albert Ramos-Vinolas (E/22).

Gaël Monfils war mit den Kräften am Ende.

Foto: AFP