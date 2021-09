Das sind die letzten Vier in Kockelscheuer

Alles zum Überflieger in einem Artikel Muller stürmt auf Platz 36

Viertelfinale in Chennai, Halbfinale in Sydney und Achtelfinale bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres. So lauten die diesjährigen Resultate, die Gilles Muller, dazu verhalfen, um in der Weltrangliste auf Platz 36, und somit so weit nach oben wie noch nie zu kommen.