Tennis

Berrettini im Wimbledon-Finale

Matteo Berrettini steht im Endspiel von Wimbledon. Der Italiener hat es zum ersten Mal in ein Grand-Slam-Finale geschafft.

(sid) - Viva Italia in London: Matteo Berrettini (Weltranglistenposition: 9) ist in Wimbledon erstmals in ein Grand-Slam-Endspiel eingezogen und gibt am Sonntag die Ouvertüre für die Squadra Azzurra im Finale der Fußball-EM. Der 25 Jahre alte Tennisprofi aus Rom bezwang am Freitag in seinem zweiten Halbfinale auf Major-Ebene den Polen Hubert Hurkacz (18) 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Berrettini ist erst der vierte Italiener in einem Grand-Slam-Finale im Männereinzel, in Wimbledon sogar der erste überhaupt.

Am Sonntag trifft Berrettini auf Titelverteidiger Novak Djokovic (SER/1), gegen den er jüngst das Viertelfinale bei den French Open verloren hatte, oder Denis Shapovalov (CAN/12). Am Abend (Anstoß um 21 Uhr) kämpft die italienische Fußball-Nationalmannschaft wenige Kilometer entfernt im Wembley-Stadion gegen England um den zweiten EM-Titel nach 1968.

„Mir fehlen die Worte. Ich brauche ein paar Stunden, um zu verstehen, was passiert ist“, sagte Berrettini, der 2019 bei den US Open in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale am spanischen Ausnahmespieler Rafael Nadal gescheitert war: „Ich habe davon nie geträumt, weil das zu groß für einen Traum war. Ich bin einfach so glücklich.“









