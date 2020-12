Das erste Grand-Slam-Turnier des kommenden Jahres beginnt drei Wochen später als üblich. Wie es danach weitergeht, hat die ATP noch nicht entschieden.

Tennis: Australian Open starten mit Verspätung

(sid) - Die Australian Open der Tennisprofis starten wie erwartet mit drei Wochen Verspätung. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Turnierkalender der Männer-Tour ATP hervorgeht, steigt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne vom 8. bis 21. Februar. Der ursprüngliche Starttermin am 18. Januar konnte aufgrund der strengen Einreisebeschränkungen in Corona-Zeiten nicht gehalten werden.

Zwischen dem 15. und 31. Januar sollen die Profis in Melbourne einreisen und die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne absolvieren. Die Qualifikation der Männer für die Australian Open wurde deshalb nach Doha (Katar) ausgelagert und findet vom 10. bis 13. Januar statt. Von der Frauen-Tour WTA gibt es noch keine Informationen bezüglich des Qualifikationsturniers.

ATP-Cup feiert Premiere

Für die Männer wurde hingegen auch der Turnierplan zum Start des Jahres festgelegt. Demnach beginnt die Saison mit zwei Turnieren in Antalya (TUR) und Delray Beach (USA). Beide Events sind vom 5. bis zum 13. Januar. Nach der Quarantäne in Australien stehen dann zwei parallele Turniere in Melbourne auf dem Programm (31. Januar bis 6. Februar).

Auch der ATP-Cup (1. bis 5. Februar), ein in diesem Jahr erstmals ausgetragener Teamwettbewerb, findet in Melbourne zur Vorbereitung auf die Australian Open statt.

Über den Turnierkalender nach den Australian Open will die ATP erst später informieren. Laut verschiedenen Medienberichten steht vor allem hinter dem Masters-Turnier von Indian Wells ein großes Fragezeichen. Nach dem Start der Sandplatzsaison in Kalenderwoche 14 sollen laut ATP alle Turniere wie geplant stattfinden.

