Tennis

Ashleigh Barty gewinnt erstmals in Wimbledon

Die Australierin Ashleigh Barty hat das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon gewonnen. Im Finale schlug sie Karolina Pliskova.

(sid) - Die Australierin Ashleigh Barty hat zum ersten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich am Samstag im Finale mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 gegen die Tschechin Karolina Pliskova durch. Für die 25-Jährige ist es der zweite Majortitel nach den French Open 2019. Zudem ist sie die erste Australierin seit Evonne Goolagong Cawley 1980, die in Wimbledon triumphiert.

Während Bartys Bilanz in Grand-Slam-Endspielen makellos blieb, muss die frühere Weltranglistenerste Pliskova weiter auf ihren ersten großen Titel warten. Bereits 2016 hatte sie das Finale der US Open gegen Angelique Kerber (D) verloren. Barty hatte im Halbfinale Kerbers Traum vom zweiten Wimbledon-Triumph nach 2018 beendet.

