Die vier Halbfinalisten des Basketballpokals sind bekannt. Am Donnerstag sorgt Hesperingen vor heimischer Kulisse für eine Überraschung.

Basketball

Telstar und Etzella stehen im Pokal-Halbfinale

Bob HEMMEN Die vier Halbfinalisten des Basketballpokals sind bekannt. Am Donnerstag sorgt Hesperingen vor heimischer Kulisse für eine Überraschung.

Nach Basket Esch und Arantia sind am Donnerstag auch Telstar und Etzella ins Pokal-Halbfinale eingezogen. Die Hesperinger behaupteten sich zu Hause mit 87:69 gegen Sparta, während sich die Ettelbrücker gegen Contern durchsetzten (86:79).

Telstar lag gegen Bartringen bereits zur Pause knapp in Führung (35:30), setzte sich nach dem Seitenwechsel immer weiter ab und feierte am Ende einen deutlichen Sieg. Neben den Profis Bryan Jefferson (26 Punkte) und Prince Foster (21) überzeugte auch Pol Goebel (20).

Hesperingens Trainer Gabor Boros sieht einen starken Auftritt seines Teams. Foto: Stéphane Guillaume

Etzella ging zwar mit einem Rückstand in die Kabine (46:50), konnte der Favoritenrolle aber unter anderem dank 26 Punkten von Philippe Gutenkauf gerecht werden.

Die Halbfinals werden am Dienstag ausgelost und am 5. und 6. Februar in der Coque ausgetragen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.