(bob) - Im Casino 2000 in Mondorf fanden am Montagabend die vom Ligaverband LFL organisierten Vorstellungen der BGL-Ligue-Mannschaften statt. Bereits zum dritten Mal wurden die 13 Erstligisten vor dem ersten Spieltag präsentiert. Die BGL Ligue beginnt am Freitag mit dem Duell zwischen Aufsteiger Hostert und Meister F91 Düdelingen. Das Spiel findet um 19.30 Uhr statt.



Doch bereits vor der Saisoneröffnung zeigten sich die Spieler und Vereinsvertreter gestern in bester Laune, sowohl auf als auch neben der Bühne. Für den Ligaverband um Präsident Romain Schumacher war die Veranstaltung in Mondorf somit ein voller Erfolg.