(DW) - Die Startliste der Tour de France nimmt allmählich Formen an. Die ersten Teams haben ihre Aufgebote bestätigt oder zumindest teilweise preisgegeben.

Eine Überraschung gibt es beim Team BMC. Der australische Zeitfahrspezialist Rohan Dennis, der beim Start in Düsseldorf gute Chancen auf das Gelbe Trikot gehabt hätte, steht nicht im neunköpfigen Aufgebot. "Ich möchte klarstellen, dass das meine Entscheidung war", so Dennis via Twitter. Er fühle sich nach einigen Stürzen nicht in der nötigen Verfassung für die Frankreich-Rundfahrt. Dennis hat in dieser Saison bei allen fünf Einzelzeitfahren, an denen er teilgenommen hat, triumphiert.

Teamleader Richie Porte (AUS) wird in den Bergen vor allem von Damiano Caruso (I) und Nicolas Roche (IRL) unterstützt. Auch Greg van Avermaet (B), Sieger der SkodaTour de Luxembourg, ist mit dabei. Sein Vorgänger bei der Luxemburg-Rundfahrt, Maurits Lammertink (NL), startet mit dem Team Katusha.



Titelverteidiger Christopher Froome (GB) startet erneut mit einer starken Mannschaft. Er kann beim Team Sky auf die Unterstützung von Sergio Henao (COL), Mikel Landa (E), Geraint Thomas (GB) und Mikel Nieve (E) zählen. Beim Team Bora sind Peter Sagan (SVK) und Rafal Majka (PL) gemeldet.

Das Team Ag2r hat bereits sechs Fahrer bestätigt. Auf einen der weiteren Plätze hofft auch der Luxemburger Ben Gastauer, der wohl am Sonntag erfahren wird, ob er nominiert wurde.



Die bisher nominierten Fahrer

Sky: Sergio Henao (COL), Vasil Kiryienka (BLR), Christian Knees (D), Michal Kwiatkowski (PL), Mikel Landa (E), Mikel Nieve (E), Luke Rowe (GB), Geraint Thomas (GB)

BMC: Damiano Caruso (I), Alessandro de Marchi (I), Stefan Küng (CH), Amaël Moinard (F), Richie Porte (AUS), Nicolas Roche (IRL), Michael Schär (CH), Greg van Avermaet (B), Danilo Wyss (CH)

Bora: Maciej Bodnar (PL), Emanuel Buchmann (D), Marcus Burghardt (D), Rafal Majka (PL), Jay McCarthy (AUS), Pawel Poljanski (PL), Peter Sagan (SVK), Juraj Sagan (SVK), Rüdiger Selig (D)



Sunweb: Nikias Arndt (D), Warren Barguil (F), Roy Curvers (NL), Simon Geschke (D), Michael Matthews (AUS), Ramon Sinkeldam (NL), Laurens Ten Dam (NL), Mike Teunissen (NL), Albert Timmer (NL)

Katusha: Tony Martin (D), Alexander Kristoff (N), Marco Haller (A), Reto Hollenstein (CH), Robert Kiserlovski (CRO), Maurits Lammertink (NL), Tiago Machado (P), Nils Politt (D), Rick Zabel (D)

Ag2r: Romain Bardet (F), Axel Domont (F), Mathias Frank (CH), Pierre Latour (F), Oliver Naesen (B) und Alexis Vuillermoz (F). Drei weitere Fahrer werden am Sonntagabend bestimmt.