Coupe de Luxembourg

Teams aus der BGL Ligue souverän

Sieben Begegnungen standen im Pokal am Samstag auf dem Programm. Die Teams aus der BGL Ligue siegten alle. Eine Überraschung gab es dennoch.

Am Wochenende wird auf Luxemburgs Fußballplätzen das 1/32-Finale in der Coupe de Luxembourg ausgetragen. Die ersten sieben Begegungen standen am Samstagabend auf dem Programm.

Vier Mannschaften aus der BGL Ligue mussten ran, allesamt hielten sie sich schadlos. Hesperingen (11:0 gegen Colmar-Berg) und Mondorf (9:1 gegen Perlé) feierten dabei wahre Schützenfeste. Auch Differdingen (13:0 gegen Böwingen) und Fola (7:0 gegen Lorentzweiler) wurden ihrer Favoritenrolle ohne Probleme gerecht.

Eine Überraschung gab es dennoch: Junglinster aus der Ehrenpromotion musste sich gegen das eine Liga tiefer spielende Useldingen geschlagen geben.

Außerdem zogen Käerjéng (3:1 gegen Rambrouch) und Bissen (3:1 gegen Äischdall) in die nächste Runde ein.

Loterie Nationale - Coupe de Luxembourg – 1/32-Finale Am Samstag: Rambrouch (2) – Käerjeng (EP) 1:3

Äischdall (1) – Bissen (EP) 1:3

Lorentzweiler (1) – Fola (BGL) 0:7

Useldingen (1) – Junglinster (EP) 2:0

Böwingen (1) – Differdingen (BGL) 0:13

Colmar-Berg (2) – Hesperingen (BGL) 0:11

Perlé (2) – Mondorf (BGL) 1:9 Am Sonntag: 16.00: Kayl-Tetingen (1) – Titus Petingen (BGL)

16.00: Wintger (2) – Bettemburg (EP)

16.00: Aspelt (2) – Bettemburg (EP)

16.00: Heiderscheid (2) – Medernach (EP) (Spielfeld Eschdorf)

16.00: Vianden (2) – Rodange (BGL)

16.00: Mensdorf (1) – Schifflingen (EP)

16.00: Red Black Egalité (1) – Wiltz (BGL)

16.00: Kehlen (1) – Berburg (EP)

16.00: Diekirch (1) – RM Hamm Benfica (BGL)

16.00: Fels (3) – Mertert-Wasserbillig (EP)

16.00: Münsbach (2) – Canach (EP)

16.00: Grevenmacher (1) – Mamer (EP)

16.00: Wormeldingen (1) – Rümelingen (EP)

16.00: Beles (2) – Jeunesse (BGL)

16.00: Sandweiler (1) – Hostert (BGL)

16.00: Lasauvage (2) – Monnerich (EP)

16.00: Cebra (1) – Niederkorn (BGL)

16.00: Beggen (1) – Strassen (BGL)

16.00: Remich-Bous (1) – Etzella (BGL)

16.00: Bartringen (1) – Racing (BGL)

16.00: Itzig (1) – Rosport (BGL)

16.00: Schengen (2) – Weiler (EP)

16.00: CS Oberkorn (1) – F91 (BGL) (Spielfeld Niederkorn)

16.00: Sanem (1) – US Esch (EP)

17.00: Walferdingen (1) – Mersch (EP) In Klammern Divisionszugehörigkeit

