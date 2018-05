Wenn Luxemburgs Nationalspieler in der kommenden Saison zurück zu ihren Teams kehren, werden sie Geschichten aus Russland hören. Viele Mannschaftskollegen von FLF-Akteuren haben gute Chancen, bei der WM dabei zu sein.

Teamkollegen als WM-Teilnehmer

Bob HEMMEN Wenn Luxemburgs Nationalspieler in der kommenden Saison zurück zu ihren Teams kehren, werden sie Geschichten aus Russland hören. Viele Mannschaftskollegen von FLF-Akteuren haben gute Chancen, bei der WM dabei zu sein.

Noch nie hatte die FLF-Auswahl so viele Legionäre wie heute. Chris Philipps und Co. sind im Ausland unterwegs und haben demnach auch Teamkollegen, die für andere Nationalmannschaften zum Einsatz kommen. Einige dieser Nationen konnten sich für die WM in Russland qualifizieren, die am 14. Juni beginnt.



Philipps beispielsweise, der mit Legia bereits den nationalen Pokal gewann und ebenfalls den Meistertitel holen möchte, hat vier Teamkollegen, die im vorläufigen Aufgebot Polens stehen. Artur Jedrzejczyk, Krzysztof Maczynski, Michal Pazdan und Sebastian Szymanski wollen allesamt nach Russland.

Im Tor Japans



Vincent Thill steht nach wie vor beim FC Metz unter Vertrag und kann wohl zwei Mannschaftskollegen vor dem Fernseher verfolgen. Eiji Kawashima wird das japanische Tor hüten, während Fallou Diagne voraussichtlich im senegalesischen Kader stehen wird. Der Verteidiger kommt zunächst noch nach Luxemburg, weil Senegal am 5. Juni im Stade Josy Barthel auf die FLF-Auswahl trifft.

Im Gegensatz zu Vincent Thill ist Fallou Diagne (l.) bei Metz ein Schlüsselspieler. Foto: AFP

Dort kommt es für Diagne und seine Teamkollegen dann auch zum Duell mit Laurent Jans. Bevor er nach Luxemburg zurückkehrt, wird sich Jans wohl noch mit Isaac Thelin austauschen. Der 25-Jährige steht im vorläufigen Aufgebot Schwedens und würde bei der WM in der Gruppe F auf Mexiko, Südkorea und Deutschland treffen.



Aus Belgien nach Russland



Da er noch nicht gewechselt ist, hat auch Keeper Youn Czekanowicz (La Gantoise) einige Teamkollegen, die nach Russland wollen. Moses Simon (Nigeria), Yuya Kubo (Japan), Lovre Kalinic (Kroatien), José Luis Rodriguez und Ricardo Avila (beide Panama) haben allesamt gute Chancen. Stefan Mitrovic könnte noch vom serbischen Nationaltrainer Mladen Krstajic nominiert werden.

Bei Norrköping stehen neben Lars Gerson ebenfalls zahlreiche Nationalspieler im Aufgebot. Einer davon fährt wohl zur WM. Ian Smith läuft für Costa Rica auf. Laut aktuellem Stand kehrt Christopher Martins zur nächsten Saison nach Lyon zurück. Nabil Fekir (Frankreich) und Anthony Lopes (Portugal) werden dann ebenfalls von ihren WM-Erfahrungen berichten.

Nabil Fekir ist bei Olympique Lyon ein wichtiger Leistungsträger, bei der WM hofft er ebenfalls auf Einsätze. Foto: AFP

Auch bei New York City FC stehen Fußballer im Aufgebot, die ihr Land wohl bei der Weltmeisterschaft vertreten werden. Rodney Wallace und Ronald Matarrita haben mit Panama allerdings nur geringe Chancen, überhaupt Punkte zu holen. Trotzdem wird ihnen Maxime Chanot wahrscheinlich die Daumen drücken.