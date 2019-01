Das Team von Boels-Dolmans, Christine Majerus, verkörpert im Radsport absolute Spitzenklasse. Auch von der Papierform her: Das Team ist Weltranglistenerster.

Team von Majerus führt die Weltrangliste an

Joe TURMES Das Team von Boels-Dolmans, Christine Majerus, verkörpert im Radsport absolute Spitzenklasse. Auch von der Papierform her: Das Team ist Weltranglistenerster.

Christine Majerus ist vier Mal hintereinander Sportlerin des Jahres geworden. Auch in diesem Jahr hat die 31-Jährige Großes vor und will sich unter anderem für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren.

Die Voraussetzungen sind optimal: Sie befindet sich in einem sehr starken Team. Die Mannschaft Boels-Dolmans führt die Weltrangliste mit 5 002 Punkten vor Mitchelton (4 246) und CCC-LIV (3 712) an.

Die Punkte der vier besten Fahrerinnen des Teams in der individuellen Weltrangliste wurden für das Teamranking berücksichtigt. Die Weltranglisten-15. Majerus trug 830 Punkte bei. Zudem wurden die Punkte von Anna Van der Breggen (NL), Amy Pieters (NL) und Jolien d'Hoore (B) berücksichtigt.