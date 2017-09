(jan) - In jedem Spiel nah am Sieg, in jedem Spiel verloren. Österreichs Tischtennisspieler haben bei der Team-EM in Luxemburg eine rabenschwarze Gruppenphase erlebt.

Die Mannschaft, die 2015 gegen Deutschland sensationell den Titel gewonnen hatte, unterlag in der Vorrunde gegen die Slowakei, Portugal und Slowenien jeweils mit 2:3 und schied als Letzter der Gruppe B aus dem Kampf um die Medaillen aus. Nun müssen sich die Österreicher mit der Teilnahme an den Platzierungsspielen begnügen.

CHAMPIONSHIPS DIVISION

MÄNNER – Gruppe B

Portugal - Slowenien 3:0

Österreich - Slowakei 2:3

Portugal - Österreich 3:2

Slowenien - Slowakei 3:2

Portugal - Slowakei 3:1

Österreich - Slowenien 2:3

Klassement: 1. Portugal 3 Spiele/6 Punkte, 2. Slowenien 3/5, 3. Slowakei 3/4, Österreich 3/3