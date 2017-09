(jan/PiH) - Und plötzlich ist alles vorbei. Egle Tamasauskaite (keine Weltranglistenposition) steht bereit für ihren ersten Einsatz, doch ihre Kontrahentin spielt nur einen Ball. Nach kurzer Verwirrung steht schließlich fest: Luxemburgs Tischtennisfrauen haben bei der Heim-EM Rang elf erreicht.

In ihrem persönlichen Finale in der Coque hat die Mannschaft am Samstag einen positiven Schlusspunkt gesetzt. Im letzten Platzierungsspiel der Championships Division besiegten die FLTT-Frauen Schweden mit 3:0.

Nachdem Ni Xia Lian (63) Gegnerin Linda Bergström lediglich neun Punkte gewährte, musste Sarah de Nutte (124) gegen die deutlich hinter ihr platzierte Jennifer Jonsson (301) richtig kämpfen. Doch die Luxemburgerin sog die Anfeuerungen des erneut lautstarken Publikums auf und brachte ihr Team mit 2:0 in Führung.

De Nutte: "Froh, dass es vorbei ist"



Anschließend sollte Tamasauskaite eigentlich ihren ersten EM-Einsatz bekommen, doch die Schwedinnen gaben vorzeitig auf. Offiziell hieß es, dass sowohl Gegnerin Li Fen (53) als auch Spitzenspielerin Matilda Ekholm (37) verletzt passen müssten. Den Gastgeberinnen konnte es egal sein.

"Ich habe mich gefreut, dass ich zum Einsatz komme. Aber als meine Gegnerin dann aufgegeben hatte, war ich schon sehr enttäuscht. Dennoch bin ich glücklich darüber, dass die Mannschaft gewonnen hat", äußerte sich Tamasauskaite mit gemischten Gefühlen.

Auch de Nutte war nicht gänzlich zufrieden: "Am Morgen gegen Frankreich lief es wirklich grausam für mich. Ich wusste selbst nicht genau, was passiert ist. Trotzdem freue ich mich, dass ich heute Abend noch einmal gewonnen habe. Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist."

RESULTATE

Ni Xia Lian (63) - Linda Bergström (154) 3:0 (11:5, 11:2, 11:2)



Sarah de Nutte (124) - Jennifer Jonsson (301) 3:2 (9:11, 11:9, 11:6, 6:11, 11:5)



Egle Tamasauskaite (-) - Li Fen (53) 3:0 (Aufgabe)