von Jan Morawski

Am Mittwoch beginnt die Tischtennis-Team-EM in Kirchberg, am Sonntag werden die Sieger bestimmt. Dabei schielen bei beiden Geschlechtern mehrere Nationen auf die begehrten Medaillen. In der Männerkonkurrenz heißen die beiden jüngsten Sieger Portugal und Österreich. Trotzdem führt der Weg beim Kampf um die Gold nur über...



Deutschland

Das Team um die Stars Dimitrij Ovtcharov (Weltranglistenposition: 4) und Timo Boll (6) ist der absolute Favorit auf den Titel ...