(jan) - Sarah de Nutte (Weltranglistenposition: 124) hat in der Platzierungsrunde der Team-EM in der Coque eine schlechten Tag erwischt. Am Samstagmittag unterlag Luxemburgs Tischtennis-Nationalspielerin gegen Frankreich zwei Mal überraschend mit 0:3. Um einen Sieg und damit das Spiel um Rang neun zu erreichen, hätte die Nummer zwei der FLTT wohl mindestens eines ihrer Einzel gewinnen müssen. Am Ende gewannen die Französinnen mit 3:1.



So war es lediglich Spitzenspielerin Ni Xia Lian (63), die sich in gewohnt souveräner Manier mit 3:0 gegen Frankreichs Laura Gasnier (148) durchsetzte. Danielle Konsbruck (324) schnupperte zuvor an der Sensation, musste der mehr fast 150 Positionen besser platzierten Audrey Zarif (186) allerdings nach fünf Sätzen zum Sieg gratulieren.

Im Spiel um Rang 11 tritt Luxemburg am Samstagabend um 19 Uhr auf Schweden.



RESULTATE

Sarah de Nutte (124) - Stephanie Loeuillette (152) 0:3 (2:11, 8:11, 11:13)

Ni Xia Lian (63) - Laura Gasnier (148) 3:0 (11:5, 11:5, 11:4)



Danielle Konsbruck (324) - Audrey Zarif (186) 2:3 (11:8, 2:11, 11:5, 7:11, 6:11)

De Nutte - Gasnier 0:3 (9:11, 8:11, 8:11)