(jan/dat) - In etwas mehr als einem Monat beginnt die Mannschafts-Europameisterschaft im Tischtennis. Zu den Eröffnungsspielen am Mittwoch, dem 13. September, treten ab 10 Uhr die Luxemburger Frauen in der Gruppenphase gegen Tschechien an den Tisch. Tessy Gonderinger hat sich vor Kurzem drei Bänder im Fuß angerissen. Die EM-Teilnahme ist aktuell nicht gefährdet. Es hängt alles vom Heilungsprozess in den kommenden Wochen ab.

Die Männer greifen am Auftakttag ab 16 Uhr gegen Griechenland um Star-Abwehrspieler Panagiotis Gionis (Weltranglistenposition: 30) ins Turniergeschehen ein. Die Platzierungs- und Finalrunde findet von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September statt.

PROGRAMM DER LUXEMBURGER - Gruppenphase

Am Mittwoch, dem 13. September:

FRAUEN

10.00: Luxemburg – Tschechien

19.00: Luxemburg – Niederlande

MÄNNER

16.00: Luxemburg – Griechenland

Am Donnerstag, dem 14. September:

FRAUEN

16.00: Luxemburg – Rumänien

MÄNNER

10.00: Luxemburg – Russland

19.00: Luxemburg – Schweden