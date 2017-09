(jan/PiH) - Mit dem Siegesschrei auf den Lippen schleudert Eric Glod (Weltranglistenposition: 359) die Faust in die Luft. Die Luxemburger Fans auf der Tribüne der Coque folgen mit einer Laola. Der Tischtennis-Nationalspieler hat seinem Land bei der heimischen Team-EM den ersten Sieg beschert.

"Ich habe schon in der Olympia-Qualifikation gegen den gleich Gegner mit 0:4 verloren. Ich habe mich vor dem Match nicht ganz so gut gefühlt und deshalb den Trainer gefragt, ob ich an Position zwei spielen kann, um noch einen Kaffee zu trinken und den Kopf frei zu bekommen", sagte Glod. Es half.



Familie gibt Kraft



Im Spiel um die Plätze 13 bis 16 besiegte der Österreich-Legionär am Samstag überraschend den Slowaken Bai He (148) in fünf Sätzen. Dabei war Glod stets am Drücker und ließ sich auch von vereinzelten Schwächephasen nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem sein Gegner im entscheidenden Durchgang auf 5:5 ausgeglichen hatte, spielte sich Glod in einen Rausch und gab fortan keinen Punkt mehr ab.

"Bei eigenem Aufschlag habe ich sehr gut gespielt. Im offenen Spiel habe ich früh angegriffen, damit kam mein Gegner nicht so gut klar. Heute war meine ganze Familie da, das hat mir einen großen Push gegeben. Ich war deutlich weniger nervös als gestern", resümierte der Gewinner.

Die Niederlage gegen Slowenien konnte der 23-Jährige trotzdem nicht verhindern. Nachdem Marc Dielissen (-) und Gilles Michely (401) ihren Gegnern klar mit 0:3 unterlegen waren, verlor Glod das abschließende Einzel mit 1:3 gegen Lubomir Pistej (123).

Am Sonntag beenden die FLTT-Männer mit dem Spiel um Platz 15 gegen Weißrussland ihren Auftritt bei der Europameisterschaft (10 Uhr). Auch für diese Begegnung gibt sich Glod kämpferisch: "Ohne Vladimir Samsonov (10) ist gegen Weißrussland etwas möglich."

RESULTATE



Marc Dielissen (-) - Lubomir Pistej (123) 0:3 (3:11, 10:12, 3:11)



Eric Glod (359) - Bai He (148) 3:2 (11:8, 6:11, 13:11, 5:11, 11:5)



Gilles Michely (401) - Peter Sereda (171) 0:3 (6:11, 8:11, 6:11)



Glod - Pistej 1:3 (4:11, 11:7, 11:8, 11:5)