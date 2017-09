(jan) - Luxemburgs Tischtennisfrauen haben die erste Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der Team-EM in der Coque verpasst. Nach dem 3:2-Sieg gegen Tschechien zum Auftakt hätte den Luxemburgerinnen ein Sieg gegen die Niederlande gereicht. Doch nach der 1:3-Niederlage am Mittwochabend müssen die FLTT-Frauen am Donnerstag auf eine Überraschung gegen Favorit Rumänien hoffen.

Trotz der lautstarken Unterstützung von den Rängen und großen Kampfgeistes kam Sarah de Nutte (124) gegen Britt Eerland (68) nicht zum Erfolg. Und auch Spitzenspielerin Ni Xia Lian (63) musste der klar favorisierten Abwehrspielerin Li Jie (19) zum Sieg gratulieren – dies allerdings erst nach einer packenden Partie, die aus Sicht der Luxemburgerin mit 8:11 im fünften Satz entschieden wurde. Doch es wurde noch spannender: Nachdem Danielle Konsbruck (342) ihre Gegnerin Kim Vermaas (236) im dritten Spiel mit einer ganz starken Leistung im Entscheidungssatz bezwang, stand de Nutte zum Abschluss gegen Li vor der Sensation, gab ihre 2:0-Führung allerdings aus der Hand.



Bereits am Mittwochmorgen hatten die FLTT-Frauen mit einem beeindruckenden Sieg gegen Tschechien für einen Turnierauftakt nach Maß gesorgt.

CHAMPIONSHIPS DIVISION

FRAUEN – Gruppe B

Luxemburg – Tschechien 3:2

Sarah de Nutte – Renata Strbikova 1:3 (7:11, 10:12, 11:9, 6:11), Ni Xia Lian – Iveta Vacenovska 3:0 (11:6, 11:2, 11:4), Danielle Konsbruck – Hana Matelova 1:3 (10:12, 11:5, 6:11, 6:11), de Nutte – Vacenovska 3:1 (6:11, 12:10, 14:12, 11:6), Ni - Strbikova 3:1 (11:8, 11:8, 4:11, 11:9)

Rumänien – Niederlande 3:0

Luxemburg - Niederlande 1:3

De Nutte – Britt Eerland 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 10:12), Ni – Li Jie 2:3 (11:8, 1:11, 6:11, 11:9, 8:11), Konsbruck – Kim Vermaas 3:2 (11:8, 6:11, 10:12, 13:11, 11:5), de Nutte – Li 2:3 (11:8, 11:9, 6:11, 3:11, 4:11)



Rumänien - Tschechien 3:1



Am Donnerstag:

16.00: Luxemburg – Rumänien

16.00: Tschechien – Niederlande