(jan) - Mit einer mutigen Aufstellung wollten Luxemburgs Tischtennisfrauen die Überraschung gegen Rumänien schaffen. Doch am Ende triumphierten die Favoritinnen in Gruppe B der Team-EM in der Coque mit 3:1.

Luxemburg überraschte mit Danielle Konsbruck (Weltranglistenposition: 342) an Position zwei, die im Vergleich zu den Spielen gegen Tschechien und die Niederlande mit Sarah de Nutte (124) die Plätze getauscht hatte. Damit setzte die FLTT einerseits auf Spitzenspielerin Ni Xia Lian (63) und andererseits auf de Nutte gegen Tschechiens mutmaßlich schwächste Spielerin Bernadette Szocs (54). Doch wie schon am Vorabend gegen die Niederlande musste sich der Luxemburger Publikumsliebling de Nutte im fünften Satz geschlagen geben.

Weil auch Ni zum Abschluss gegen Rumäniens Spitzenspielerin und Europameisterin von 2015 - Elizabeta Samara (28) - unterlag, blieb die Sensation aus. Gegen welche Teams die Luxemburgerinnen nun am Freitag in den Platzierungsspielen antreten, wird noch ausgelost.



CHAMPIONSHIPS DIVISION

FRAUEN – Gruppe B

Luxemburg – Tschechien 3:2

Sarah de Nutte – Renata Strbikova 1:3 (7:11, 10:12, 11:9, 6:11), Ni Xia Lian – Iveta Vacenovska 3:0 (11:6, 11:2, 11:4), Danielle Konsbruck – Hana Matelova 1:3 (10:12, 11:5, 6:11, 6:11), de Nutte – Vacenovska 3:1 (6:11, 12:10, 14:12, 11:6), Ni - Strbikova 3:1 (11:8, 11:8, 4:11, 11:9)

Rumänien – Niederlande 3:0

Luxemburg - Niederlande 1:3

De Nutte – Britt Eerland 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 10:12), Ni – Li Jie 2:3 (11:8, 1:11, 6:11, 11:9, 8:11), Konsbruck – Kim Vermaas 3:2 (11:8, 6:11, 10:12, 13:11, 11:5), de Nutte – Li 2:3 (11:8, 11:9, 6:11, 3:11, 4:11)

Rumänien - Tschechien 3:1

Luxemburg - Rumänien 1:3

Ni - Daniela Monteiro Dodean 3:1 (11:6, 15:13, 11:13, 11:9), Konsbruck - Elizabeta Samara 0:3 (8:11, 8:11, 3:11), de Nutte - Bernadette Szocs 2:3 (3:11, 11:7, 4:11, 11:5, 9:11), Ni - Samara 0:3 (9:11, 8:11, 4:11)

Niederlande - Tschechien 3:0

Klassement: 1. Rumänien 3 Spiele/6 Punkte, 2. Niederlande 3/5, 3. Luxemburg 3/4, 4. Tschechien 3/3