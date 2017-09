(jan) - Aller Anfang ist schwer, heißt es im Sport nicht selten. Deutschlands Tischtennisherren haben diesen Grundsatz zumindest am Mittwochmittag widerlegt. In ihrer Auftaktbegegnung bei der Team-EM in der Coque hat die Mannschaft von Trainer Jörg Roßkopf gegen Spanien wirklich gar nichts anbrennen lassen. Und das, obwohl der deutsche Star lediglich auf der Ersatzbank Platz genommen hatte.

„Es ist ein langes Turnier und wir haben eine starke Mannschaft. Da müssen wir auch mal den jungen Spielern Spielpraxis verschaffen“, sagte Timo Boll (Weltranglistenposition: 6), der im Vergleich zu seinen Teamkollegen dementsprechend ausgeruht auftrat. Den lockeren 3:0-Sieg durch Dimitrij Ovtcharov (4), Ruwen Filus (23) und Patrick Franziska (53) beobachtete der sechsfache Einzel-Europameister mit Wohlwollen. „Das war souverän. Aber wenn wir den Titel wieder holen wollen, dann müssen wir einen solchen Gegner auch dominieren“, sagte der 36-Jährige.

Ob Boll am Donnerstag in den beiden verbleibenden Spielen der Gruppe A gegen Kroatien und Weißrussland an den Tisch gehen wird, ist noch offen. Man entscheide von Spiel zu Spiel, verrät er. Dass der Linkshänder allerdings spätestens in der K.-o.-Phase gebraucht wird, steht außer Frage. „Es gibt einige sehr gute Mannschaften“, sagt Boll. „Frankreich ist unangenehm, aber auch Schweden, Portugal oder Österreich können uns an einem guten Tag gefährlich werden.“

Einen solchen guten Tag erwischte gestern auch Franziska, der erst auf den letzten Drücker ins deutsche Team gerückt war. Der 25-Jährige gewann sein Auftakteinzel souverän gegen Jesus Cantero (136). „Ein unangenehmer Gegner, mit Penholdertechnik und Noppen. Aber ich habe mich gut gefühlt. Es wird immer besser“, erklärt Franziska, der sich nach einer langwierigen Verletzung auf dem Weg zur Topform befindet.