(jan) - Es war der Moment, an dem die Coque ihren Lautstärke-Höhepunkt erreichte. Als Gilles Michely den Punkt zum 14:12 gegen Panagiotis Gionis versenkte und damit den zweiten Satz gegen den Weltranglisten-27. gewann, stand die Halle Kopf. Am Ende gewann Griechenland gegen Luxemburg standesgemäß mit 3:0.



Doch bereits im ersten Satz wurde deutlich, warum die FLTT im Duell mit einem der besten Abwehrspieler der Welt auf Michely (418) setzte: Der Routinier spielte clever und geduldig, leistete sich am Ende gegen den athletischen und kompromisslosen Gionis aber zu viele Fehler.

Auch Eric Glod (359) war im Anschluss gegen Konstantinos Papageorgiou (138) nah am Satzgewinn, musste sich allerdings in drei Sätzen geschlagen geben. Landesmeister Luka Mladenovic (436) war gegen Anastasios Riniotis (283) am Ende ebenfalls chancenlos.

CHAMPIONSHIPS DIVISION

MÄNNER – Gruppe C

Luxemburg – Griechenland 0:3

Gilles Michely – Panagiotis Gionis 1:3 (5:11, 14:12, 7:11, 9:11), Eric Glod – Konstantinos Papageorgiou 0:3 (8:11, 10:12, 3:11), Luka Mladenovic - Anastasios Riniotis 0:3 (9:11, 3:11, 4:11)

Russland - Schweden 0:3

Am Donnerstag:

10.00: Luxemburg – Russland

10.00: Schweden – Griechenland

19.00: Luxemburg – Schweden

19.00: Griechenland – Russland