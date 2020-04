Die meisten Basketballprofis sind in der Corona-Krise schnell zurück in die Heimat gekehrt. Die Weißrussin Tatsiana Likhtarovich bleibt dagegen in Luxemburg.

Tatsiana Likhtarovich: Luxemburg statt Weißrussland

Bob HEMMEN

Tatsiana Likhtarovich sitzt zu Hause in ihrer Wohnung in Esch/Alzette. "Ich habe Glück", sagt sie. Während die meisten Profibasketballerinnen längst wieder zu Hause sind, bleibt Likhtarovich in Luxemburg. Die 32-Jährige, die mit Weißrussland 2008 und 2016 an den Olympischen Spielen teilnahm, möchte in der Corona-Krise nicht zurück in die Heimat. "Wenn ich in Weißrussland ankommen würde, dürfte ich nicht nach Hause ...