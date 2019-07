Mit 0:2 unterliegen die Fußballer des FC Progrès bei den Glasgow Rangers. Die Atmosphäre im mit 43 629 Zuschauern gefüllten Ibrox Stadium ist gigantisch.

Tapfere Niederkorner ohne Chance

Jan MORAWSKI Mit 0:2 unterliegen die Fußballer des FC Progrès bei den Glasgow Rangers. Die Atmosphäre im mit 43 629 Zuschauern gefüllten Ibrox Stadium ist gigantisch.

Diese Übermacht war für Niederkorn eine Nummer zu groß. 43 629 Zuschauer und eine Fußballlegende auf der Trainerbank haben am Donnerstagabend ihre Wirkung nicht verfehlt. Coach Steven Gerrard und die Glasgow Rangers haben sich im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League mit 2:0 gegen den FC Progrès durchgesetzt.

Aribo stellte die Weichen für die Hausherren bereits in der 20.' auf Sieg. In der Folge hielt Schlussmann Flauss die Gäste mit starken Paraden im Spiel, ehe er in der 54.' erneut machtlos war. Ojo traf mit einem platzierten Flachschuss. Statt auf 3:0 zu stellen, setzte Rangers-Kapitän Tavernier einen Foulelfmeter an den Pfosten (70.'). Kurz vor Schluss sah Laterza nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte.

Hohe Hürde im Rückspiel

Im Rückspiel am kommenden Donnerstag im Stade Josy Barthel (19.30 Uhr) steht Niederkorn damit vor einer höheren Hürde als vor zwei Jahren, als das Team die Rangers sensationell aus der Europa-League-Qualifikation geworfen hatte.

„Heute haben wir eine Lektion bekommen, in Geschwindigkeit, Pass- und Positionsspiel“, sagte Niederkorns Trainer Roland Vrabec. „Wenn man das ganze Spiel betrachtet, sind wie mit dem 0:2 gut bedient.“ Trainerkollege Steven Gerrard war nicht ganz zufrieden: „Wir haben mehr als genug Chancen kreiert, um mehr Tore zu erzielen. Wir haben also noch einiges zu tun.“

Rangers-Trainer Steven Gerrard bekommt den erwünschten Heimsieg. Foto: Willie Vass