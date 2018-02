Am Wochenende fand die Coupe de Luxembourg der Minis im Turnen statt. Die schönsten Bilder des Events finden Sie in unserer Galerie.

Sport 21

Talente für die Zukunft

Bei der Coupe de Luxembourg waren die ganz jungen Turner im Einsatz. Die schönsten Bilder des Events finden Sie in unserer Galerie.

Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren haben am Wochenende bei der Coupe de Luxembourg ihr ganzes Können gezeigt. Mehr als 200 Turner nahmen am Event in Schieren teil. Und auch wenn einige Talente bestimmt schon von einer Olympia-Teilnahme träumen, so ging es für die Kinder hauptsächlich um den Spaß am Turnsport. In unserer Galerie finden Sie die schönsten Bilder des Events.



21 Mehr als 200 Nachwuchsturner zeigten ihr Talent bei der Coupe de Luxembourg der Minis. Foto: Stéphane Guillaume

Das Podium der Coupe de Consolation der Minis Mädchen. Bettemburg setzte sich vor dem Nordstad Turnveräin und Remich durch. Foto: Stéphane Guillaume Das Podium der Coupe de Luxembourg der Minis Jungen. Oetringen siegte vor Beles und Bettembourg. Foto: Stéphane Guillaume In der Coupe de Consolation der Jungen setzte sich Schifflingen vor Beles und Oetringen durch. Foto: Stéphane Guillaume