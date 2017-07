von Jan Morawski

APOEL Nikosia ließ den Ball laufen, F91 ging aggressiv dazwischen. Während die Gäste aus Luxemburg mit den flinken und variablen Angreifern der Hausherren ihre Mühe hatten, brachten die Düdelinger die zyprische Abwehr mit überfallartigen Kontern immer wieder unter Bedrängnis. "Wir waren im Hinspiel als halbe Amateurmannschaft angereist und waren dem Gegner taktisch überlegen", resümierte F91-Trainer Dino Toppmöller. Trotzdem siegte APOEL mit 1:0.



Dass Nikosia auch im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions-League das Spiel machen wird, scheint beim Blick auf das Budget der beiden Clubs obligatorisch. Während die Mannschaft von APOEL laut "transfermarkt.de" insgesamt 17,3 Millionen Euro wert ist, kosten die Düdelinger Spieler weniger als ein Fünftel davon (drei Millionen). Doch fragt man Nikosias Trainer Mario Been, sind die Rollen gar nicht so klar verteilt.

Mario Been lässt sich nicht in die Karten schauen.

Foto: AFP

„Das Rückspiel wird ein ganz anderes Spiel. Vielleicht muss Düdelingen kommen und wir können dann die Räume nutzen“, erklärte der Niederländer. Für Toppmöller ist dies schwer vorstellbar: „Wenn ich der Trainer von APOEL wäre, mit diesem Etat nach Düdelingen fahre und nicht das Spiel machen wollen würde – dann würde ich als Trainer aufhören.“ Und auch Nikosias Pressesprecher Nektarios Petevinos hat gegenüber "Cyprus Mail" andere Erwartungen: "APOEL ist ein stärkeres Team als Düdelingen und muss das auf dem Platz zeigen".



Somit hofft Toppmöller auf einen Spielverlauf, in dem die Hausherren am Mittwoch (ab 18 Uhr) erneut ihre Stärken beim Konterspiel auf den Rasen bringen können - und mit einem Quäntchen Glück auch gewinnen. Dass der Platz im Stade Jos Nosbaum kleiner ist als jener auf Zypern, sollte dem Außenseiter in die Karten spielen.

Doch es gibt noch einen weiteren Faktor, der Einfluss auf das Spiel nehmen könnte. Während die Gäste aus Mitteleuropa im Hinspiel unter nahezu tropischen Bedingungen bei 33 Grad Celsius vor rund 14 000 Heimfans antreten mussten, steht für Mittwochabend womöglich ein anderes Wetter auf dem Programm. So soll es zwar nicht ganz so heiß werden, doch könnten ab 18 Uhr im Großherzogtum die ersten Wärmegewitter aufziehen. Für die Gäste wäre das zumindest überraschend: Auf Zypern gibt es im Juni, Juli und August genau null Regentage.