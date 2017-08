(bob) - Für Jeff Saibene und Arminia Bielefeld könnte die aktuelle Saison in der 2. Bundesliga nicht besser laufen. Am Montagabend setzte sich das Team des Luxemburger Trainers vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Bochum durch und eroberte die Tabellenführung.

In der vergangenen Spielzeit hatte Saibene den Zweitligisten am 26. Spieltag übernommen und Bielefeld mit einem spektakulären Endspurt vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt.



Obwohl der Club einige Abgänge hinnehmen musste, läuft es derzeit noch viel besser. Neun Punkte aus drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Am dritten Spieltag waren es Voglsammer (22.') und Kerschbaumer (35.'), die Arminia den Heimsieg bescherten. Doch auf "Le Chef", wie Saibene in Bielefeld und bereits bei seinen vorigen Stationen in der Schweiz genannt wurde, wartet bereits am Wochenende eine schwere Aufgabe. Am Sonntag kann das Team gegen Union Berlin zeigen, aus welchem Holz es geschnitzt ist.