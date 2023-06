Der Ironman 70.3 rund um Remich sorgt für spannende Rennen. Auch die neuen Luxemburger Meister werden gekürt.

Miki Taagholt und Karen Schultheiss triumphieren an der Mosel

Joe GEIMER

Der Sonntag stand in Remich und Umgebung ganz im Zeichen des Triathlons. Die zehnte Ausgabe des Ironman 70.3 Luxembourg-Région Moselle, wie die Veranstaltung mit komplettem Namen heißt, hatte nicht nur mehr als 2.500 Sportler angelockt, sondern auch viele Zuschauer.

Die Sportler und Sportlerinnen mussten 1,9 km Schwimmen, 90 km auf dem Fahrrad und 21,1 Kilometer im Laufschritt hinter sich bringen. Dabei kämpften sie nicht nur gegen den eigenen inneren Schweinehund an, sondern auch gegen hohe Temperaturen.

Als Sieger der Jubiläumsausgabe durfte sich bei den Männern der Däne Miki Taagholt feiern lassen. Nach Rang zwei in der Vorwoche in Warschau (PL) konnte der 30-Jährige diesmal nach einem starken Lauf in einer Gesamtzeit von 3.49'20'' jubeln. Die Entscheidung hatte er auf den letzten Kilometern der Laufstrecke herbeigeführt. Der lange führende Belgier Christophe de Keyser (3.50'47'') musste sich mit Platz zwei begnügen. Der Portugiese Filipe Azevedo (3.51'43'') wurde Dritter.

Schmit und Dickes dürfen jubeln

Bei den Frauen lief die Schweizerin Karen Schultheiss als Erste ins Ziel. Die 36-Jährige hatte das Schwimmen als 16. beendet, drehte dann allerdings auf dem Fahrrad auf und fuhr die Lücke nach vorne dank der schnellsten Zeit auf dem Parcours zu. Im Laufen ließ sie von der Spitze weg nichts mehr anbrennen. Letztlich gewann Schultheiss nach 4.36'12'' mit rund neun Minuten Vorsprung auf die Portugiesin Mariane Marques (4.45'13''). Den dritten Platz auf dem Podium belegte mit Oria Liaci (4.47'40'') eine weitere Schweizerin.

In Remich wurden auch die Luxemburger Meisterschaften über die halbe Ironman-Distanz ausgetragen. Tom Schmit und Sally Dickes durften sich feiern lassen. Kein Teilnehmer mit Luxemburger Pass war schneller als die beiden Vertreter des Teams X3M Snooze.

