T71 ist auf dem besten Weg, um sich für das Halbfinale um die Meisterschaft zu qualifizieren. Die Musel Pikes mussten sich geschlagen geben.

T71 zwingt die Musel Pikes in die Knie

T71 verfügt über genügend Nervenstärke. Dies wurde am Freitagabend deutlich.

(jot) - Im ersten Viertelfinalspiel gab es keine Überraschung. T71 setzte sich vor heimischer Kulisse mit 95:86 gegen die Musel Pikes durch. Den Düdelingern fehlt im Best-of-Three-Modus nun nur noch ein Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen. Düdelingen begann stark, ehe man im dritten Viertel abbaute. Im Schlussviertel übernahm dann allerdings Schumacher Verantwortung. Letztlich erzielte der T71-Kapitän 38 Punkte.



Bereits am Mittwoch (20.3o Uhr) steht in in Stadtbredimus das zweite Duell an.



Am Samstag kommt es von 20.30 an zur ersten Viertelfinalbegegnung zwischen Basket Esch und Sparta.