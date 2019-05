T71 Düdelingen hat zwei Spielerinnen für seine Frauenmannschaft verpflichtet. Zwei US-amerikanische Profis sollen das Team in der kommenden Saison unterstützen.

T71: Zwei neue Profis im Anmarsch

Daniel WAMPACH

Das Frauen-Basketballteam von T71 Düdelingen hat bereits zwei US-amerikanische Profispielerinnen für die kommende Saison verpflichtet. Yasmine Robinson-Bacote und Stasha Carey verstärken den Vizemeister.

Robinson-Bacote ist 21 Jahre alt und 1,80 m groß. Als Forward spielte sie zuletzt für die Universität von Pepperdine (Kalifornien), für die sie im Schnitt in der vergangenen Saison 20,9 Punkte und 7,8 Rebounds erzielte.

Carey ist ebenfalls Forward, 23 Jahre alt und 1,88 m groß. In der vergangenen Saison erzielte sie 12,3 Punkte und holte 6,4 Rebounds an der Universität von Rutgers-New Brunswick (New Jersey).

Shalonda Winton und Jessica Lindstrom verlassen Düdelingen.