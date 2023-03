Der Düdelinger Basketballclub gibt sich nicht damit zufrieden, dass Gréngewald als Sieger aus dem Skandal-Halbfinale hervorgehen soll.

Basketball

T71 zieht vor die Schiedsrichterkommission

Das Hin und Her rund um das Halbfinale im Basketball-Frauenpokal nimmt kein Ende. Nun hat T71 entschieden, vor die Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport (CLAS), also vor die Schiedsrichterkommission, zu ziehen. Das teilte der Club am Mittwochabend mit.

Das Halbfinale zwischen T71 und Gréngewald muss wiederholt werden Nach dem Chaos rund um das richtige Ergebnis sollte in einem neuen Spiel entschieden werden, welches Team ins Finale einzieht.

Dort will sich Düdelingen gegen die Entscheidung des FLBB-Berufungsausschusses wehren, der vor neun Tagen verkündet hatte, dass Gréngewald ins Finale einzieht. In erster Instanz hatte das Verbandsgericht entschieden, dass das Skandalspiel wiederholt werden muss.

Am 29. Januar war es im Halbfinale zwischen T71 und Gréngewald in der Coque direkt zu Beginn der Partie zu einem Fehler bei der Punktezählung gekommen.



