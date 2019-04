Das Finale um die Basketball-Meisterschaft steht fest. T71 wird sich mit Favorit Etzella messen. Die Düdelinger schalteten Basket Esch im Halbfinale aus.

T71 stürmt ins Finale

Joe TURMES

T71 hat es ins Finale um die Basketball-Meisterschaft geschafft. Im fünften und entscheidenden Spiel der Best-of-five-Serie setzten sich die Düdelinger mit 92:77 bei Basket Esch durch. Den Grundstein zum Erfolg legten sie im ersten Viertel, das sie mit 32 (!) zu 14 für sich entschieden.

US-Spieler Logwood war mit 23 Punkten bester T71-Werfer. Auch Jeitz konnte mit 22 Punkten überzeugen. Beim Verliererteam aus Esch hielt Hicks mit 24 Punkten dagegen.

Lange Zeit zur Erholung haben die Düdelinger nicht: Bereits am Samstag steht von 20.30 Uhr an das erste Finalspiel bei Titelfavorit Etzella an.