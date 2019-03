T71 hat den Einzug ins Halbfinale der Basketball-Meisterschaft geschafft. Amicale darf weiter von der Runde der letzten Vier träumen.

T71 steht im Halbfinale

In der Basketball-Meisterschaft wurde T71 seiner Favoritenrolle in der Viertelfinalserie, die nach dem Best-of-three-Modus ausgetragen wird, gerecht und siegte auch im zweiten Spiel gegen Sparta. Am Ende stand ein hart erkämpfter 95:87-Sieg. Die Begegnung wurde wegen Problemen mit der 24-Sekunden-Uhr oft unterbrochen. Düdelingen trifft nun im Halbfinale auf Basket Esch.



Amicale siegte mit 80:65 beim Racing und erzwang ein drittes Spiel. Melcher gelangen 34 Punkte. In der Halbzeit führten die Gäste mit 33:27.



Amicale empfängt den Racing am Samstag um 20.30 Uhr zum entscheidenden dritten Duell.