Basketball

T71 startet im EuroCup direkt in der Gruppenphase

Bob HEMMEN Düdelingen wird auf der europäischen Bühne mindestens sechs Spiele bestreiten, Gréngewald muss in die Qualifikation.

Nächste Saison spielen zwei luxemburgische Teams im EuroCup. Das hat der Weltverband FIBA am Donnerstag bestätigt.

Meister T71 darf direkt in der Gruppenphase starten und wird demnach mindestens sechs Begegnungen absolvieren. Gréngewald tritt wie in den vergangenen beiden Jahren in der Qualifikation an.

Am 15. Juli werden in München sowohl die Gruppen als auch die Qualifikationspaarungen ausgelost.

