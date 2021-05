Düdelingens Basketballteam muss weiterhin pausieren. Nach weiteren positiven Corona-Tests kann T71 in dieser Woche keine Spiele bestreiten.

T71-Spiele nach neuen Corona-Fällen abgesagt

In der Total League der Männer ist der Starttermin der Play-offs in Gefahr. Nachdem bereits in der vergangenen Woche zwei Spiele von Düdelingens Männerteam coronabedingt abgesagt werden mussten, kann T71 auch in dieser Woche keine Partien bestreiten.

Zwar sind Trainer Ken Diederich, Tom Schumacher und Steve Harris am Montag negativ getestet worden, allerdings haben sich drei andere Düdelinger mit dem Virus infiziert. Zudem befinden sich mehrere Spieler in Quarantäne.

Eigentlich sollte T71 am Donnerstag das Nachholspiel gegen Arantia bestreiten, am Samstag wäre es zum Spitzenduell mit Résidence gekommen.

Da Düdelingen in der regulären Saison noch vier Partien absolvieren muss, wird beim nationalen Basketballverband FLBB schon über Lösungen diskutiert.

Laut LW-Informationen könnten die Play-offs, die eigentlich am 26. Mai starten sollten, eine Woche später beginnen.

