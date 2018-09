Am Samstagabend fanden die ersten Spiele der neuen Basketballsaison statt. Zum Auftakt siegten T71, Basket Esch, Amicale und Racing.

T71 schlägt die Musel Pikes

Am ersten Spieltag der Saison spielten die Musel Pikes vor heimischer Kulisse gegen T71. Das stark dezimierte Heimteam unterlag mit 81:84. Bei den Gästen erzielte Schumacher die meisten Punkte. Der Ex-Nationalspieler kam auf 30 Zähler.

Aufsteiger Arantia kassierte eine Heimniederlage gegen Titelaspirant Basket Esch. Das Team von Trainer Sylvain Lautié siegte mit 87:69. Rugg überragte mit 30 Punkten und 16 Rebounds.



Amicale gewann in Steinsel deutlich mit 101:72 gegen Kordall.



Racing startet mit Sieg



Sparta startete mit hohen Ansprüchen in die Saison, doch die Bartringer mussten wie vergangene Saison direkt am ersten Spieltag eine Niederlage gegen Racing hinnehmen. In der Hauptstadt setzten sich Morton und Co. mit 84:70 durch.



Zum Abschluss des Spieltags trifft Etzella am Sonntag in Ettelbrück auf Résidence (17.15 Uhr).



Bei den Frauen setzte sich T71 in Stadtbredimus bei den Musel Pikes mit 71:66 durch, Contern besiegte Sparta zu Hause mit 75:65 und Amicale hatte gegen Gréngewald keine Probleme (80:50). Am Sonntag trifft Wiltz vor heimischer Kulisse (18.30 Uhr) auf Basket Esch und Etzella empfängt Résidence (15.15 Uhr).