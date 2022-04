T71 geht in der Finalserie gegen Steinsel in Führung. Beim Auswärtssieg der Düdelinger überragt vor allem Jimmie Taylor.

Basketball

T71 schlägt Amicale im ersten Finale

Bob HEMMEN T71 geht in der Finalserie gegen Steinsel in Führung. Beim Auswärtssieg der Düdelinger überragt vor allem Jimmie Taylor.

Düdelingen benötigt noch zwei Siege, um den Meistertitel in der LBBL zu verteidigen. T71 setzte sich am Samstagabend im ersten Spiel der Best-of-five-Serie in Steinsel mit 83:73 durch. Profi Jimmie Taylor überragte mit 36 Punkten, Bob Melchers 25 Zähler sollten Amicale nicht reichen.

Schon in der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in Steinsel eine unterhaltsame Partie. T71 setzte sich im zweiten Viertel erstmals ab und führte dank Taylor, der vor dem Seitenwechsel 20 Punkt erzielte, zwischenzeitlich mit 37:19. Amicale konnte den Rückstand aber noch vor der Halbzeitpause erheblich auf 38:43 verkürzen.

Düdelingen erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte und zog wieder leicht davon (56:45). Vor dem Schlussviertel war das Spiel beim Stand von 54:61 aus Amicale-Sicht jedoch völlig offen. Spätestens als Steinsel knapp fünf Minuten vor Schluss erstmals wieder in Führung lag (69:68), glaubten die Anhänger wieder an den Sieg.

Doch T71 behielt in der Schlussphase die Nerven und ging dank Taylor und einer guten Defensivleistung als Sieger vom Parkett.

Das zweite Finale findet am Mittwoch um 20 Uhr in Düdelingen statt.

T71-Frauen starten mit Sieg

Im ersten Finale der Frauen behauptete sich T71 am Samstagnachmittag zu Hause mit 70:63 gegen Résidence. Bei Düdelingen punkteten gleich vier Spielerinnen zweistellig.

Catherine Mreches überzeugt gegen Résidence um Nadine Bourg (r.) auf ganzer Linie. Foto: Stéphane Guillaume

Neben Shalonda Winton und Laina Snyder (beide 16 Zähler) zeigten auch Catherine Mreches (16) und Mandy Geniets (14) starke Leistungen. Weil nach dem Best-of-three-Modus gespielt wird, könnte schon am Sonntag (18 Uhr) in Walferdingen eine Entscheidung fallen.



