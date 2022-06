Der amtierende Meister nimmt einen erfahrenen Trainer unter Vertrag und setzt die Zusammenarbeit mit einem US-Amerikaner fort.

Basketball

T71 präsentiert neuen Coach, ein Profi bleibt

Bob HEMMEN

T71 hat einen Nachfolger für Tom Schumacher gefunden. In der kommenden Saison coacht Yves Defraigne das Düdelinger Männerteam.

Der 57-jährige Belgier stand bis Februar bei Okapi Aalst an der Seitenlinie, zuvor hatte er schon mehrere Clubs in seiner Heimat trainiert. Von 2008 bis 2010 war Defraigne in Trier, wo der heutige FLBB-Präsident Samy Picard ab 2009 spielte.

Jimmie Taylor spielt auch 2022/2023 für T71. Foto: Stéphane Guillaume

Nach dem verpassten Meistertitel soll er T71 nächste Saison zurück an die Spitze führen. Hilfe bei dieser Mission erhält er von Jimmie Taylor. Der US-Amerikaner hat seinen Vertrag in Düdelingen verlängert. Zuvor hatte der Club bereits Nationalspieler Mihailo Andjelkovic aus Contern verpflichtet.

