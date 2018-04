Kurz nach der Niederlage im Viertelfinale der Basketball-Meisterschaft gibt es für T71 positive Nachrichten. Christopher Jones wird der Mannschaft in der kommenden Saison wieder zur Verfügung stehen.

T71: Jones kehrt zurück

Bob Hemmen Kurz nach der Niederlage im Viertelfinale der Basketball-Meisterschaft gibt es für T71 positive Nachrichten. Christopher Jones wird der Mannschaft in der kommenden Saison wieder zur Verfügung stehen.

Ex-Nationalspieler Christopher Jones kehrt zurück. Der 27-Jährige, der in dieser Saison eine Pause eingelegt hatte, wird T71 in der kommenden Spielzeit wieder zur Verfügung stehen.

Am vergangenen Samstag waren die Düdelinger im Viertelfinale der Meisterschaft im entscheidenden dritten Spiel an den Musel Pikes gescheitert. Nun dürfen die T71-Fans hoffen, dass es in der nächsten Saison wieder besser läuft.

Jones war vor der Saison 2015/2016 aus Contern nach Düdelingen gewechselt. Nach einer Dopingsperre (Cannabis) sowie einigen Verletzungen hatte sich der Guard dazu entschieden, eine Pause einzulegen.