T71 holt zwei neue US-Amerikaner

Joe GEIMER Mit zwei neuen US-Amerikanern startet T71 in die Ende September beginnende neue Spielzeit. Nick McGlynn und Lavonte Dority sollen die Düdelinger anführen.

Die Fans von T71 Düdelingen müssen sich an die Namen von zwei neuen US-Amerikanern gewöhnen. Nick McGlynn und LaVonte Dority tragen in der kommenden Saison, die am 28./29. September beginnt, das Trikot des Meisterschaftsfinalisten. Sie ersetzen Miles Jackson-Cartwright und Sam Logwood.

McGlynn kommt von der Drake University nach Luxemburg. Er ist 2,03 m groß und spielte in den vergangenen vier Jahren für die Bulldogs. Dort kam der 23-Jährige in der vergangenen Spielzeit durchschnittlich auf 15,2 Punkte und 8,3 Rebounds.

Dority ist mit 1,85 m deutlich kleiner. Er soll das Spiel der Düdelinger als Point Guard diktieren. Er stammt aus Chicago und spielte zuletzt in den Niederlanden bei den Dutch Windmills. Dort erzielte er in der vergangenen Saison durchschnittlich 13,3 Punkte und ergatterte 2,3 Rebounds. Dority ist 27 Jahre alt und verfügt bereits über einige Erfahrungen im Ausland. Er spielte nämlich auch schon in Italien undd in Deutschland.