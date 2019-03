Düdelingen hat sich im ersten Viertelfinale der Basketballmeisterschaft vor heimischer Kulisse gegen Sparta durchgesetzt. Der Titelverteidiger zeigte derweil eine schwache Vorstellung.

T71 gewinnt, Racing überrascht Amicale

Amicale Steinsel steht nach dem ersten Viertelfinale der Basketballmeisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Der Titelverteidiger unterlag Racing am Samstagabend überraschend mit 79:85. Die Partie war spannend bis in die Schlussminuten, in denen sich die Gäste für ihre mutige Leistung belohnten.

Bei Steinsel konnte mit dem starken Early (40 Punkte) nur ein Spieler überzeugen. Das bessere Kollektiv sorgte schließlich für den Sieg aus Sicht der Hauptstädter. Amicale bot insgesamt eine enttäuschende Vorstellung und steht vor dem zweiten Viertelfinale am Mittwoch (20.30 Uhr) stark unter Zugzwang.

Geballte Erfahrung

Die Düdelinger wurden derweil ihrer Favoritenrolle vor heimischer Kulisse gerecht und siegten mit 105:97 gegen Sparta. T71 war von Anfang an das bessere Team und lag vor dem Seitenwechsel mit 55:45 in Führung. Bei den Bartringern konnten lediglich Williams und Arendt dagegenhalten, während die Gastgeber ihre komplette Erfahrung ausspielten.

Meurs und T71 gehen getrennte Wege Pascal Meurs verlässt T71 nach Saisonende. Der Basketballtrainer, der 2017 nach Düdelingen kam, sucht sich eine neue Herausforderung.

In der zweiten Hälfte wollte sich Sparta zurückkämpfen, doch die Bartringer brachten sich selbst um die Chance auf den Sieg. Weil sich Trainer Kevin Magdowski beschwerte und nicht damit aufhörte, bekam der Gäste-Coach gleich zwei Technische Fouls und durfte nicht mehr an der Seitenlinie bleiben.



T71 profitierte am Ende des dritten Viertels von den Zusatzfreiwürfen, die es auch durch ein Technisches Foul von Williams sowie ein Unsportliches Foul von Engel gab. Vor dem Schlussviertel führte T71 mit 82:69.

Beeindruckende 49 Punkte

Auch ohne die Unterstützung ihres Trainers gaben die Bartringer noch nicht auf, zur Überraschung reichte es allerdings nicht mehr. Mit 43 Punkten war Jackson-Cartwright der Topscorer bei den Düdelingern, während Williams bei Sparta sogar auf beeindruckende 49 Zähler kam.

Wenn sich T71 am Mittwoch (20.30 Uhr) in Bartringen durchsetzt, ziehen Muller und Co. ins Halbfinale ein. Dort würde die Mannschaft von Noch-Trainer Pascal Meurs auf Basket Esch treffen.