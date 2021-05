In der ersten Basketballliga geht der letzte reguläre Spieltag über die Bühne. Etliche Corona-Fälle sorgen jedoch für Nachholspiele.

T71 gewinnt das Spitzenspiel in der Total League

Jan MORAWSKI

Im Spitzenspiel der Total League hat sich T71 gegen Tabellenführer Etzella durchgesetzt. Die Düdelinger gewannen am Samstagabend mit 93:72 gegen die Ettelbrücker, dabei wuchs US-Profis Stephen Harris mit 32 Punkten und 21 Rebounds über sich hinaus.

Wegen einiger Corona-Fälle in den vergangenen Wochen stehen in der Basketball-Normalrunde noch einige Spiele aus. An diesem Spieltag konnten die Begegnungen zwischen Sparta und Résidence sowie Racing und Arantia nicht stattfinden.

"Luxemburger Wort" startet Basketball-Podcast Ab dem 26. Mai diskutiert Sportjournalist Bob Hemmen bei "And One - De Basketpodcast" mit Gästen über Sport und andere Themen.

Derweil hat Basket Esch seine theoretische Chance auf den zweiten Tabellenplatz gewahrt. Mit dem lockeren 103:61-Sieg gegen Heffingen zog die Mannschaft vorbei an Résidence. Die Walferdinger haben allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand.

In den beiden anderen Spielen des Samstags gewann Amicale mit 75:67 bei den Musel Pikes und Contern setzte sich mit klar und deutlich mit 101:57 gegen Schlusslicht Telstar durch.





